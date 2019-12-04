أمطار وشبورة.. طقس الأيام المقبلة

04 ديسمبر 2019 - 10:55 ص

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثة أيام المقبلة الأربعاء والخميس والجمعة.

وتوقع الخبراء أن يكون يوم الأربعاء طقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقي الأنحاء نهارًا وبارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.

أما عن طقس الخميس فهو مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا علي مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة أيضًا مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا.