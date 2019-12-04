» أمطار وشبورة.. طقس الأيام القادمة

04 ديسمبر 2019 - 10:55 ص

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس الثلاث أيام القادمة" الأربعاء و الخميس والجمعة".

وتوقع الخبراء أن يكون يوم الأربعاء ذو طقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ علي باقي الأنحاء نهارا وبارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

أما عن طقس الخميس فهو مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ علي باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا علي مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

و أكدت الهيئة أن طقس الجمعة أيضا مائل للدفء علي السواحل الشمالية الشرقية دافئ علي باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي البلاد يصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الشرقية وسيناء كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.