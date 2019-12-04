» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته

04 ديسمبر 2019 - 09:51 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "كل يوم" على قناة "أون إي"، مقطع فيديو من حلقة سابقة من برنامجه، لمداخلة الراحل شعبان عبد الرحيم، والتي تعتبر آخر ظهور إعلامي للراحل، وكانت منذ يومين.

وقدم "عبد الرحيم" خلال المداخلة شكره للجماهير السعودية التى تمسكت به وطلبته لتقديم حفل ضمن فعاليات موسم الرياض، رغم مرضه.

وأضاف عبد الرحيم قائلاً خلال المداخلة المعروضة: "كانت رجلي مكسورة ولما قالوا لي تعالى في نمرة في السعودية قولت لهم أنا تعبان بس قالوا لي لازم تيجي وهنجيب لك كرسي تقعد عليه".

وسأله الإبراشي عن حالته الصحية العامة، فأجاب "عبد الرحيم" مازحًا بقوله: "أنا كدا كدا مش محتاج رجلي في حاجة وأنا بغني ببوقي".

توفى أمس الثلاثاء، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد صراع مع المرض بمستشفى المعادي العسكري، عقب تقديم حفل غنائي بموسم الرياض.