» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية

04 ديسمبر 2019 - 09:47 ص

يستدرج نادى الزمالك، نظيره الشرقية فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة فى إطار مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

الزمالك يسعى خلال تلك المباراة لطى صفحة الماضى، وتحقيق نتيجة تُرضى جماهير الأبيض الغاضبة مما حدث داخل القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة، عقب الجلسة التى عقدها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين فور عودتهم من رجلة الكونغو بعدما هزٌم الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريق الأفريقي.

وتعد تلك المباراة الأولى للقيادة الفنية الجديدة بتولى الفرنسي باتريس كارتيرون، الذى جاء خلفًا للصربى ميتشو، مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدرب الحراس عمرو عبد السلام.