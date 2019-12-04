» إعلامية شهيرة: صفوت الشريف هددني بسبب حلقتي مع شعبان عبد الرحيم

04 ديسمبر 2019 - 08:35 ص

لم تخلو حياة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم من بعض المواقف الطريفة ، وأبرزها عندما كاد أن يتسبب في رفد الإعلامية منى الحسيني من التلفزيون المصري.



وقبل سنوات قالت منى الحسيني في تصريحات سابقة إنها استضافت المطرب شعبان عبد الرحيم وعبد الباسط حمودة ومجدي طلعت في برنامجها "حوار صريح جدا" عبر التلفزيون المصري قبل 20 سنة تقريبا.



وأشارت إلى أن هذا النوع من الضيوف لم يكن مألوفا حينها ، وتسببت إجابات شعبان في خروج الحلقة بشكل كوميدي .



وأكدت أنها بعد الحلقة تلقت اتصالا من صفوت الشريف - الذي كان وزيرا للإعلام آنذازك - و وبخها فيه على اختيار هذا النوع من الضيوف ، محذرا إياها من عدم تكرار مثل تلك الحلقات وإلا قد تتعرض للعقوبة.



وألمحت إلى أنها شعرت بقرب انتهاء مستقبلها الإعلامي بعد تلك المكالمة لكن في اليوم التالي تلقت اتصالا من صفوت الشريف وأشاد فيها بالحلقة وطلب إعادة عرضها.



