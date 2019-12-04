صدمة مفزعة لجماهير الأهلي يكشفها شوقي غريب

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شوقي غريب
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رمضان صبحى

شوقى غريب

أكد شوقي غريب - المدير الفني للمنتخب الأوليمبي - أن رمضان صبحي لاعب على مستوى عالي واستحق جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال "غريب" في تصريحات إذاعية: رمضان صبحي تلقى العديد من العروض الأوروبية ، وهناك عدد من الأندية الخارجية أبدت اهتمامها به بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه.

وكان الأهلي بصدد التفاوض مع هدرسفيلد من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي ، قبل أن يتألق بهذا الشكل الذي جعل سعره يرتفع بشكل كبير مما يؤكد رحيله عن الأحمر في نهاية الموسم.

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