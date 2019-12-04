صدمة مفزعة لجماهير الأهلي يكشفها شوقي غريب

04 ديسمبر 2019 - 08:26 ص

أكد شوقي غريب - المدير الفني للمنتخب الأوليمبي - أن رمضان صبحي لاعب على مستوى عالي واستحق جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



وقال "غريب" في تصريحات إذاعية: رمضان صبحي تلقى العديد من العروض الأوروبية ، وهناك عدد من الأندية الخارجية أبدت اهتمامها به بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه.



وكان الأهلي بصدد التفاوض مع هدرسفيلد من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي ، قبل أن يتألق بهذا الشكل الذي جعل سعره يرتفع بشكل كبير مما يؤكد رحيله عن الأحمر في نهاية الموسم.



