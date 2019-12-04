رسميا .. أصالة تنفصل عن طارق العريان

04 ديسمبر 2019 - 07:21 ص

كشف الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - مفاجأة كبرى بعد إعلانه انفصال المطربة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان.



وقالت الإعلامية هبة الأباصيري ضمن البرنامج ، إنها تعرف أصالة بشكل شخصي وتتمنى لها التعافي من أي وعكة صحية أو نفسية مرت بها .



وقال أمين : أنتِ تقصدين وجود مشكلة بين طارق العريان وأصالة .. وهما انفصلوا فعلا .. وكل اللي أقدر أقوله ربنا يهدي النفوس بينهم ولو فيه فرصة للرجوع يرجعوا ولو الانفصال فيه خير ليهم يبقى خلاص.



