ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

04 ديسمبر 2019 - 05:50 ص

كشف الفنان شعبان عبد الرحيم عن رأيه في الموت وذلك في لقاء أخير أجراه قبل وفاته بأشهر.



وقال "شعبان" في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد: بروح المستشفى برجليا ومش بستنى لما حد يشيلني وبركب التنفس الصناعي شوية وبمشي على طول .. وساعات بروح العناية المركزة ومرة قعدت هناك 15 يوم.



وأضاف: الموت بتاع ربنا وأنا مش خايف منه .. جايز الإنسان يموت دلوقت حالا .



وتابع: ياريت الواحد يموت دلوقتي عشان ميشوفش البلاوي اللي بيشوفها والتخبيط اللي في الدنيا .. كلنا هنموت ومش خايف من لقاء ربنا.



واستدرك: أبويا مات وأمي ومراتي وأنا مستعد للقاء ربنا دلوقتي.



