ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

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موت شعبان عبد الرحيم

كشف الفنان شعبان عبد الرحيم عن رأيه في الموت وذلك في لقاء أخير أجراه قبل وفاته بأشهر.

وقال "شعبان" في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد: بروح المستشفى برجليا ومش بستنى لما حد يشيلني وبركب التنفس الصناعي شوية وبمشي على طول .. وساعات بروح العناية المركزة ومرة قعدت هناك 15 يوم.

وأضاف: الموت بتاع ربنا وأنا مش خايف منه .. جايز الإنسان يموت دلوقت حالا .

وتابع: ياريت الواحد يموت دلوقتي عشان ميشوفش البلاوي اللي بيشوفها والتخبيط اللي في الدنيا .. كلنا هنموت ومش خايف من لقاء ربنا.

واستدرك: أبويا مات وأمي ومراتي وأنا مستعد للقاء ربنا دلوقتي.

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