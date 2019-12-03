» أحمد موسى: انتظروا مفاجأة قريبَا في ميدان التحرير

03 ديسمبر 2019 - 10:10 م

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ميدان التحرير يشهد تطويرًا عظيمًا بوضع مسلة للملك رمسيس الثاني وزنها 90 طنا وطولها 19 مترا، لافتا إلى أن المسلة وجدت في صان الحجر بمحافظة الشرقية.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ميدان التحرير سيكون أفضل مما كان وشركة المقاولون العرب تعمل على قدما وساق لتطوير الميدان، لافتا إلى أن الدولة تتطور على كافة الأصعدة في كافة أنحاء الجمهورية سواء المدن أو الشوارع أو الميادين المختلفة.

