  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
شعبان عبد الرحيم

سر تغيب هاني شاكر عن جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم

الراقصة جوهرة

تعليق ناري لـ"أمين" على فضيحة فيديوهات "جوهرة" الإباحية

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

آيات عرابي

آيات عرابي تشمت في وفاة شعبان عبدالرحيم

سد النهضة

شرط جديد لمصر يقلب مفاوضات سد النهضة

ترامب

بعد اتهامه بسرقته.. "ترامب": النفط في سوريا تحت سيطرتنا

نائب البغدادي

ضربة قوية لـ"داعش".. القبض على نائب "البغدادي"

عبدالله رشدي

عبدالله رشدي يوضح حقيقة تبرؤ الأزهر منه

شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

أمير قطر والملك سلمان

أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

طرح أول علاج فعال لفيروس الإيدز في عام 2021

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف

متابعات

أخبار متعلقة
#

تحية واجبة لسلسلة "عالم المعرفة"

#

"يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021

#

أول حالة وفاة بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

#

هذا ما قاله شريف عرفة عن فيلم "الممر"

زف علماء البشرى، بأنه سيكون بالإمكان توفير أول لقاح لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، بحلول عام 2021.

ويقول باحثون إنهم "متفائلون" بالمستقبل، بعد أن أوشكت ثلاث تجارب للقاحات مختلفة على دخول مراحلها النهائية.

وسيتم الإعلان عن نتائج تجارب اللقاحات، المعروفة باسم HVTN 702 ، وإيمبوكودو وموسايكو في أوائل العام المقبل.

ويسعى الباحثون إلى الجمع بين الأدوية الثلاث- تؤخذ عادةً في قرص واحد – ليكون لها القدرة على مقاومة انتشار الفيروس في الجسم، وعدم نقل الفيروس عن طريق الممارسة الجنسية، حتى لو كان مارس الجنس غير المحمي.

وقالت الدكتورة سوزان بوشبندر، مديرة برنامج بريدج لفيروس نقص المناعة البشرية في إدارة الصحة العامة بسان فرانسيسكو، مسئولة الفريق الذي يجري التجربة على اللقاح الجديد، إن هذه "ربما إحدى أكثر اللحظات تفاؤلاً التي مررنا بها".

وأضافت: "حتى اللقاح الفعال جزئيًا سيكون "إنجازًا هائلاً" و"سيكون لديه حقًا القدرة على تغيير مسار الوباء".

وتابعت في تصريحات إلى شبكة "إن بي سي": "لدينا ثلاثة لقاحات يجري اختبارها حاليًا، ويستغرق الأمر بعض الشيء حتى تكون النتائج واعدة".

وفي عام 2016، أجريت في جنوب أفريقيا تجربة على لقاح فيروس نقص المناعة - المعروف باسم HVTN 702 - الذي خفض معدل الإصابة به بحوالي 30 في المائة.

ويبقى RV144 هو لقاح فيروس نقص المناعة البشرية الوحيد الذي أظهر أي فاعلية ضد الفيروس - ومع ذلك يريد العلماء أن يجعلوا فعاليته أقوى مما هو عليه الآن.

يأتي ذلك فيما تم الكشف عن أن بريطانيا تتجه لتكون خالية من فيروس نقص المناعة البشرية بحلول عام 2030 - حيث تنخفض المعدلات إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين تقريبًا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن التشخيصات الجديدة انخفضت بنسبة تزيد قليلاً عن الربع من 6721 في عام 2015 إلى 4884 في العام الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد موسى: انتظروا مفاجأة قريبَا في ميدان التحرير
» "فيفا" يكشف معلومة هامة بشأن تقنية "الفار"
» الجيش العراقي يعلن اعتقال نائب "البغدادي"
» ترامب وماكرون يتجادلان بشأن استعادة مقاتلي "داعش"
» خالد أبو بكر: انتظروا مفاجآت كبرى في يونيو 2020
» طرح أول علاج فعال لفيروس الإيدز في عام 2021
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في المحلات
» حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل
» الأهلي يتخطى بني سويف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» «محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
» «استادات» تعلن بدء العمل في تطوير الملاعب المصرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس