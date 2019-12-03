» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا في المحلات

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سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بمقدار 6 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إيهاب واصف، إن أسعار الذهب في مصر، ارتفعت خلال التعاملات المسائية، بقيمة 6 جنيهات، مشيرًا إلى أن عيار 21 سجل مساء اليوم 664 جنيهًا.

وأضاف، أن عيار 18 سجل مساء اليوم 569 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 ما قيمته 759 جنيها للجرام، لافتا إلى أن سعر الجنيه الذهب 5312 جنيها ويزن 8 جرامات.


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