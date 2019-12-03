تعرف على الدولة العربية الأولى في تعدد الزوجات

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الكويت

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تعدد

تصدرت الكويت، قائمة الدول العربية الأكثر في تعدد الزوجات بنسبة 8.12%، بحسب التقارير الاجتماعية لحالة تعدد الزوجات في العالم العربي، التي صدرت على هامش منتدى "الأسرة العربية حول الزواج" الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة.

وأوضحت أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 %، تليها قطر بنسبة 7.88 %، ثم البحرين بنسبة 5.16 %، فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في السعودية وعمان والإمارات.

ودعت هيفاء أبو غزالة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها خلال المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الزواج ووضع برامج مدرسية وإعلامية حول مؤسسة الزواج وأهدافها، كما شددت على أهمية إعادة النظر في الأساليب المجتمعية التي تخنق هذه المؤسسة المقدسة يوما بعد يوم.


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