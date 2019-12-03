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الأهلي يتخطى بني سويف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

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المصريون

بني سويف

الاهلى

كأس مصر

تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

سجل أهداف الأهلي وليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ، بينما أحرز أحمد عبد الرازق هدف بني سويف الوحيد.

وينتظر الأهلي في الدور التالي الفائز من مباراة الترسانة وإنبي.

?الشوط الأول

مع مرور الوقت ينشط أداء الفريقين لكن فريق بني سويف واصل الضغط والهجوم على حساب الأهلي بشكل واضح، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بني سويف.

ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة ضد محمود محروس لاعب بني سويف في الدقيقة 34، واصطدم وليد أزارو مهاجم الأهلي مع علي محفوظ لاعب بني سويف وسقط الاثنان على أرض الملعب.

ونال على محمد علي "على وزة" لاعب بني سويف بطاقة صفراء للخشونة مع وليد سليمان، ونشط أداء الأهلي مع اقتراب نهاية الشوط الأول بحثًا عن هدف التقدم وسقط أزارو في منطقة جزاء بني سويف وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لفريقه لكن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب، رافضًا الاستجابة لطلب لاعبي الأهلي بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول جيرالدو وأحمد فتحي على حساب وليد سليمان وعمار حمدي، وتواصلت إثارة المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني من جانب الفريقين، فالأهلي يضغط للتسجيل وبني سويف ما زال يؤدي بجرأة واضحة.

مرر وليد أزارو كرة عرضية من ناحية اليمين ووصلت إلى ديانج الذى سددها بعيدًا عن الشباك وضغط الأهلي بكل خطوطه عن طريق انطلاقات الشحات وجيرالدو وفتحي لكن دفاع بني سويف ما زال مُتماسكًا.

بمرور الوقت ينشط أداء الأهلي بشكل واضح ونجح وليد أزارو في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 68 بعدما تبادل أزارو الكرة مع حسين الشحات وسجل المهاجم المغربي هدفاً صاروخياً بيسراه وبعدها بدقيقة سجل أحمد الشيخ هدف ثاني للأهلي.

واصل الأحمر الضغط على بني سويف وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجل هدف ثالث وكاد الأحمر يُسجل الهدف الثالث وأهدر مروان محسن ضربة جزاء في الدقيقة 86 بعدها سجل بني سويف هدفًا في الدقيقة 89 عن طريق أحمد عبد الرازق الذى سجل هدفًا رائعًا من ناحية الشمال بتسديدة صاروخية ليشتعل اللقاء وسجل أزارو هدف ثالث للأهلي مستغلاً "دربكة" لاعبي بني سويف أمام مرماهم لينتهي اللقاء بوز الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويصعد الأحمر لدور الـ16 ببطولة الكاس.

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