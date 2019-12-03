» ماذا قال «كلوب» عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية؟

03 ديسمبر 2019 - 09:08 م

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني هو الأفضل في العالم، وذلك بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وقال «كلوب»: «ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي، هناك مارادونا أيضًا لكني أرى ميسي في كثير من الأحيان».

وأضاف: «ميسي الأفضل، ولكن فان دايك يستحقها هذا الموسم حيث إنني لم أرَ موسمًا أفضل لمدافع من الموسم الماضي وما قدمه فيرجيل».

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.