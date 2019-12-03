  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
آيات عرابي

آيات عرابي تشمت في وفاة شعبان عبدالرحيم

سد النهضة

شرط جديد لمصر يقلب مفاوضات سد النهضة

ترامب

بعد اتهامه بسرقته.. "ترامب": النفط في سوريا تحت سيطرتنا

نائب البغدادي

ضربة قوية لـ"داعش".. القبض على نائب "البغدادي"

عبدالله رشدي

عبدالله رشدي يوضح حقيقة تبرؤ الأزهر منه

شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

أمير قطر والملك سلمان

أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

هيثم أحمد زكي

بعد اختفاء سيارته عقب وفاته.. كشف هوية سارق هيثم زكي

الزمالك

حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل

الفتاة الهاربة

هروب فتاة قطرية لبريطانيا والسبب صادم

في سوهاج..

مشاجرة أثناء ممارسة الجنس.. العثور على جثة عارية

قبلي وبحري

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة سيدة مذبوحة في الأسمرات

#

العثور على «معشوق الفنانات» جثة هامدة داخل شقته

#

العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها

#

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

جثة

مشاجرة

سوهاج

وادي النطرون

قضايا وحوادث

عُثر على جثة سيدة عارية داخل جوال، بشوارع مركز وادي النطرون في محافظة سوهاج.

واستطاعت أجهزة الأمن، كشف غموض العثور على هذه الجثة، حيث توصلت جهودها إلى أن الجثة للسيدة "ن.م"، بالغة من العمر 41 عامًا، ربة منزل، من محافظة سوهاج ومقيمة بوادي النطرون.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة وادي النطرون بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل جوال، بأحد شوارع المركز.

وبعد استدعاء شقيق المجني عليها، الذي يعمل تاجر، 49 سنة، تعرف على الجثة، وقرر أنها لشقيقته، وأفاد بأنها تقيم مع زوجها، "مسعود. ر. س" عامل، 44 سنة، وأن صلته انقطعت بها وزوجها منذ فترة، حيث اعتاد الأخير تغيير محل إقامتهما بصفة مستمرة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بتوتر علاقته الزوجية بالمجني عليها، وتوجيهها انتقادات دائمة له بسبب غرابة سلوكه لإصابته بحالات اكتئاب مزمن.

وأضاف أنه في يوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمية تطورت إلى مشاجرة، وجه على أثرها عدة ضربات إليها بالأيدي والعصى، تسببت في إزهاق روحها، فوضعها داخل جوال، وألقاها في الطريق.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «استادات» تعلن بدء العمل في تطوير الملاعب المصرية
» «محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
» ماذا قال «كلوب» عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية؟
» أمريكية تتهم أميرًا بارزًا بإجبارها على ممارسة الجنس
» تعرف على قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
» صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق
» كواليس جلسة «الجنايني» مع حسام البدري
» أول صورة لـ«كارتيرون» بعد وصوله للقاهرة
» الأردن يتصرف بشكل خطير مع إسرائيل
» حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل
» غضب في البحرين بسبب مواطنة كويتية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس