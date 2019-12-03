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كواليس جلسة «الجنايني» مع حسام البدري

الرياضة

البدري والجنايني
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المصريون

البدرى

منتخب مصر

الجنايني

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على الاجتماع بجهازه المعاون للاتفاق والتنسيق بشأن متابعة مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة للوقوف على أفضل العناصر المناسبة لاختيارات الفراعنة في الارتباط الرسمي خلال أجندة مارس المقبل.

واستعرض «البدري» خلال الجلسة التي عقدت بمقر اتحاد الكرة اليوم خريطة العمل والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع أمس مع حسام البدري لتذليل كافة العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على دعم وتوفير احتياجات الجهاز الفني فى مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكذلك تصفيات أمم أفريقيا 2021 .

شهد الاجتماع حضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب.


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