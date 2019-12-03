«وفري فلوس العزا».. آخر ما قاله المنتحر من برج القاهرة لوالدته

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نادر محمد
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الانتحار

الحي العاشر

برج القاهرة

المنتحر من برج القاهرة

"قبل ما يخرج كتب رسالة بيقول فيها سامحيني يا أمي أنا قررت انتحر، ياريت متعمليش عزا وتوفري الفلوس وادهيني الشقة".. هكذا قالت خالة المهندس نادر محمد، خريج كلية الهندسة الذي ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، تاركًا وراءه عدة تساؤلات حول أسباب انتحاره.

وعقب الواقعة التي حدثت مساء السبت الماضي، انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي يوثق  لحظة قفز الشاب من أعلى برج القاهرة.

وأظهر الفيديو استغلال الشاب، انشغال صديقه الذي كان معه، وقيامه بالارتقاء على السور الحديدي للطابق العلوي من البرج، ومن ثم القفز من الأعلى مما أودى بحياته.

وتخرج نادر صاحب الـ25 عامًا، في نهاية يوليو الماضي، في كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان بتقدير تراكمي جيد جدا، ومشروع تخرج بتقدير عام امتياز.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة بانتحار شاب ألقى نفسه من أعلى البرج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى نادر محمد جميل.

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