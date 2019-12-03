إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

03 ديسمبر 2019 - 07:38 م

وصل صدى وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في التلفزيون الرسمي.

التطرق لـ"عبد الرحيم" جاء على شكل تهكم وسخرية، بسبب أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل"، قام بها المذيع ومقدم البرامج روي كايس.

وقال مذيع دولة الاحتلال عبر تغريدة على "تويتر": "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل".

لكن المذيع الإسرائيلي لم يكتف بهذه التغريدة، حيث عاد ليكتب: "الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا".

وكان شعبان عبد الرحيم، قد وافته المنية ظهر اليوم، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، قبل نقله إلى مستشفى المعادي العسكري.