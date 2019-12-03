رانيا يوسف: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

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خالد يوسف

سب وقذف

رانيا يوسف

فيديو إباحي

في أول تعليق لها على حكم القضاء ببراءتها  من قضية سب وقذف المخرج خالد يوسف بسبب الفيديو الإباحي الذي زعم البعض أنها ظهرت فيه معه، وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر إلى النائب علاء عابد ومكتب المحامين الخاص به.

وكتبت رانيا يوسف في تدوينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إن ينصركم الله فلا غالب لكم…. شكرا للمحامي وعضو مجلس الشعب الأستاذ علاء عابد في حكم البراءه في حلقتي ببرنامج شيخ الحاره رمضان التي اذيعت رمضان الماضي… وشكرا صديقتي الاعلاميه بسمه وهبه، والساده المحامين أعضاء مكتب الأستاذ علاء عابد القانوني".

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت  ببراءة الإعلامية بسمة وهبة، والفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر، ومالك قناة "القاهرة والناس"، ومعد تليفزيوني بالقناة، من تهمة السب وقذف والتشهير بخالد يوسف، المخرج السينمائي.

واختصم خالد يوسف في دعواه مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، بسمة وهبة، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، وضيفتي إحدى حلقات البرنامج الفنانتين رانيا يوسف ووفاء عامر، كما اختصم في الدعوى طارق نور، مالك القناة، ومحمد عوض، المُعد بـ"شيخ الحارة".

وجاء بالدعوى أن المخرج خالد يوسف قال إن البرنامج التليفزيوني المذاع، رمضان الماضي، استضاف الفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر وخاضتا في سمعته وشرفه، إذ سألتهما مقدمة البرنامج عن المقاطع الإباحية المنسوبة إليها والمخرج خالد يوسف والمنتشرة على الإنترنت، فنفت الفنانة رانيا يوسف وجود علاقة بينها وبين المخرج المنسوب إليه تلك المقاطع، وإنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات المزعوم أنها كانت إحدى بطلاته.

وذكر "خالد" في دعواه، أن رانيا يوسف أشارت إلى أن هذه المقاطع للمخرج خالد يوسف، دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية ذلك.

بينما صرحت وفاء عامر في نفس البرنامج أن خالد يوسف "سقط من نظرها" بعد اتهامه بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات.


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