» هددها بنشر صورها.. فألقت بنفسها من أعلى السطح

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حوادث

الشرقية

مشتول السوق

ألقت طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، مقيمة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بنفسها من أعلى سطح المنزل، وذلك بعد تعرضها لأزمة نفسية بسبب تداول صور لها مع شاب على موقع التواصل "فيس بوك".

فيما تم نقل الفتاة إلى معهد ناصر، وتبين من خلال تقرير الطبيب الشرعي أنها مصابة بكسور في كل أنحاء الجسد.

وكانت بداية الواقعة بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عامل، أفاد بقيام ابنته بإلقاء نفسها من أعلى السطح، مما تسبب لها في كسر مضاعف بالحوض والفخذ، وتم نقلها إلى معهد ناصر.

وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بشاب فأرسلت له صورًا شخصية لها، فقام الآخر بإرسال هذه الصور لأصدقائه وقاموا بتهديدها بنشر هذه الصور على "فيس بوك"، مما تسبب لها في أزمة نفسية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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