هروب فتاة قطرية لبريطانيا والسبب صادم

03 ديسمبر 2019 - 06:12 م

بثت إحدى الفتيات القطريات مقطع فيديو، ذكرت فيه أنها هربت إلى بريطانيا، مطالبة بالحصول على لجوء.

وقالت الفتاة إن جميع حقوقها مسلوبة في قطر، موضحة أن من بين هذه الحقوق عدم السماح بقيادة السيارة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها، وفق .روسيا اليوم".

وحمل المقطع عنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر"، إلا أنها لم تعرف بنفسها.

وجاء في الفيديو أن لا يسمح في قطر للمرأة غير المتزوجة بالسفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر، عبر برنامج إلكتروني يسمى (مطراش 2)، أو من خلال إصدار ولي الأمر تصريحا من وزارة الداخلية أو أن يذهب رفقتها إلى المطار، لينفذ تصريحا شفويا لموظفي الجوازات.

وذكرت أن ولي الأمر تمتد سلطته على المرأة المتزوجة أو التي تعدى عمرها 25 عامًا، مشيرة إلى أنه يمكن له إصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أي تهمة، بحسب الفيديو.

وقالت إنها رغبت في الحجز في أحد فنادق الدوحة، إلا أن الفندق رفض لأن عمرها كان 21 عامًا.

وذكرت أن القوانين تنص على أن تكون المرأة غير المتزوجة تبلغ من العمر 32 عاما من أجل حجز غرفة.