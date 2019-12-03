بعد اختفاء سيارته عقب وفاته.. كشف هوية سارق هيثم زكي

03 ديسمبر 2019 - 05:44 م

كشف بلال عبد الغني محامي رامي عز الدين الوريث الشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وأخيه من الأم، عن هوية سارق سيارة الفنان الراحل عقب وفاته.

وكانت النيابة أمرت بتسليم الميراث الشرعي إلى رامي عز الدين ، وهو شقة المهندسين وأخرى في شارع الهرم ومبلغا قدره 300 ألف جنيه بالإضافة إلى وثيقة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه.

وفي أثناء عمليات التسليم تبين اختفاء سيارتين كانتا تخصان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ، الأولى مرسيدس والثانية رينو.

وقال محامي الوريث الشرعي إنه اكتشف أمر اختفاء السيارتين أثناء تسليم الميراث الشرعي لافتا إلى أن السيارة الاولى اختفت منذ 3 سنوات ولكن الثانية بعد وفاة الفنان الراحل وقد علم المحامي أن خادمة الفنان استولت على السيارة الثانية بعد الوفاة. وتداولت بعض الأنباء حول تواجد السيارة الاخرى بقسم الدقي في حجز العربيات المسروقة منذ 3 سنوات وحول هذا الأمر أكد المحامي أنه سيتجه لقسم الشرطة للاستعلام عنها.