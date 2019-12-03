مدبولي يستعرض تقريرًا عن الحالات الطبية التي تعالجها الدولة

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مدبولى

الحالات الطبية

رصدت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال الشهر الماضي، عددًا من الحالات الطبية التي تحتاج لعلاج، وذلك من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو المواقع الإخبارية.

وفي السياق ذاته استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول جهود الاستجابة لعلاج الحالات الطبية التي رصدتها اللجنة خلال نوفمبر الماضي.

أكد الدكتور المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، حسام المصري، أن شهر نوفمبر شهد تزايداً ملحوظاً في عدد الحالات التي تم رصدها، والتي تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام، والعمود الفقري، والحروق، وعلاج الأورام، وتركيب الأطراف الصناعية، وزراعة القرنية، وجراحات العيون، موضحا أنه صدر بخصوصها عدد 42 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.


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