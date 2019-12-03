» منذ عام 96.. شاهد أول مشهد سينمائي لشعبان عبدالرحيم

تداول نشطاء مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأول مشهد سينمائي للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة "موسوعة الأفلام المصرية"، المطرب الراحل بجانب عدد من الممثلين المتميزين، منهم محمود حميدة وسلوى خطاب وعايدة عبد العزيز وحسن حسني ولطفي لبيب.

جاء ذلك ضمن أحداث فيلم "عفاريت الأسفلت" إنتاج عام 1996.

ويشار إلى أن المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 62 عامًا.

شاهد الفيديو..



