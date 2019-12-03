الوزير يقاطع السيسي.. والأخير يرد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البعض يرى أنه ليس هناك أمل لتطوير بحيرات مصر، قائلاً: "الناس مش عايزة تغيير، الناس بتتفرج وتبص وهي ساكتة، محدش بيغير المنكر وبيرفضه".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، قائلا: "أنا بسجل كلامي ليكم عشان تعرفوا أنتم بتعملوا في بلادكم إيه، مش بسجل ليا ولا للحكومة".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرقم الذي تم إنفاقه على تطوير البحيرات متواضع جدًا مقارنة بالرقم الذي عرض عليه في البداية، متابعًا: "عند تكريك قناة السويس قالوا"، ليقاطعه المهندس كامل الوزير وزير النقل: "المتر بـ14 جنيهًا، وعملناه بسبعة"، فضحك السيسي، قائلا: "استنى يا كامل".

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