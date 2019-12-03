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الأمم المتحدة: العقد الحالي الأكثر حرارة في التاريخ

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العقد الحالي الأحر في التاريخ
العقد الحالي الأحر في التاريخ

متابعات - أمينة عبد العال

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الأمم المتحدة

التاريخ

العقد الحالي

العقد الجاري

الاحر

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في بيان لها اليوم أن العقد الجاري يعتبر الأشد حرارة في التاريخ، ولافتة إلي أن هذا العام حتى الآن أعلي بـ 1.1 درجة من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية.

وأشارت المنظمة في بيانها أن 2019 بهذه التغيرات سيكون بين السنوات الثلاثة الأشد حرارة التي سجلت في التاريخ، وأن هذا العام يختم عقد غير مسبوق من الاحترار العالمي وانحسار الجليد وارتفاع مستويات سطح البحر بسبب غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وحذر الأمين العام للمنظمة، بيتري تالاس، إنه إذا لم نتخذ إجراء عاجل بشأن المناخ الآن فإننا نتجه نحو زيادة درجات الحرارة لأكثر من 3 درجات مع تأثير ضار علي الإنسان.


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