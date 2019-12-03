بعد أغنيته " وائل غنيم اتجنن".. هكذا نعاه بعد وفاته

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شعبان عبد الرحيم
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وفاة

شعبان عبد الرحيم

وائل غنيم

نشر الناشط السياسي، وائل غنيم، عبر حسابه على "تويتر"، صورة له برفقة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك بعد وفاته صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عامًا.

وأوضح وائل غنيم في أحد التعليقات، أن الفنان الراحل قدم قبل وفاته بفترة قصيرة أغنية باسم "وائل غنيم اتجنن"، ولكن رغم ذلك هو يحبه، لذا قدم له واجب العزاء".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التغريدة، حيث جاءت أبرز التعليقات كالاتي: "ربنا يرحمه ويسامحه ويجعل مثواه الجنه"، "الله يرحمه".

وكان قد رحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري.

وقال مصدر من داخل المستشفى، إن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، وتم إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.

في المقابل، صرح الشاعر إسلام خليل، إنه سيتم تشيع جنازة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، من مسقط رأسه في منطقة ميت خلفا، حيث يتم دفن جثمانه في مقابر الأسرة بشبرا


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