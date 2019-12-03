» «إسلام خليل» يكشف سبب وفاة شعبان عبد الرحيم

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وفاة شعبان عبد الرحيم

سبب وفاة شعبان عبد الرحيم

إسلام خليل

كشف الشاعر إسلام خليل، رفيق الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، عن أن الأخير توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري.

وأوضح خليل، أنه من المقرر، أن تؤدى صلاة الجنازة على الراحل شعبان عبد الرحيم، عقب صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة؛ كاشفًا أن دفن جثمان "شعبان" في مقابر الأسرة فى منطقة ميت حلفا بطريق شبرا.

يذكر أن للشاعر إسلام خليل دورا أساسيا في النجاح الفني للمطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي كتب له أغلب أغنياته الشهيرة، ومنها "أنا بكره إسرائيل".

وحقق شعبان عبد الرحيم نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".

ومؤخرًا أحيا المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، حفلاً في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، وذلك ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض؛ بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.


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