قنصل مصر يُشارك في الاحتفال بتشغيل خط مصر-هانجو للطيران

شارك قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي أحمد عبدالعزيز مصطفى في مراسم تشغيل خط طيران "القاهرة – هانجو" واستقبال أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى المدينة في 29 نوفمبر 2019، وبمشاركة مُمثلين عن السلطات الصينية المعنية.

وصرح قنصل مصر العام في شنغهاي أن القنصلية عملت خلال الفترة الماضية على تشغيل هذا الخط في إطار خطة شركة مصر للطيران للانتشار في المدن الصينية المختلفة، موضحًا أن برنامج خط الطيران الجديد سوف يتضمن رحلتين أسبوعيًا، وأن شركة مصر للطيران خصّصت للرحلة طائرات من أحدث طرازات أسطولها.