  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
ميتشو

مؤتمر صحفي مفاجئ لـ"ميتشو" لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

الأزهر: تجسيد الأنبياء في أعمال فنية انتقاص من مكانتهم

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية.. الفتوي تجيب

شعبان عبد الرحيم

بعد أغنيته " وائل غنيم اتجنن".. هكذا نعاه بعد وفاته

الرئيس السيسي

السيسي: إحنا بنعمل اللي ميخطرش على بال حد

مستشار بن زايد

تفاصيل رسالة قاسية من مستشار بن زايد لمذيعة الجزيرة

تعدد الزوجات

دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في "تعدد الزوجات"

اعلانات ترامب

مأزق لـ"فيسبوك" بسبب "ترامب"

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

دفن شعبان عبد الرحيم في مسقط رأسه بشبرا

الرئيس السيسي

السيسي: بتصحوا الساعة كام علشان تشتغلوا

مظاهرات إيران

لأول مرة.. إيران تعترف بقتل المتظاهرين

قنصل مصر يُشارك في الاحتفال بتشغيل خط مصر-هانجو للطيران

الحياة السياسية

قنصل مصر في شنغهاي
قنصل مصر في شنغهاي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعرض طائرة مصرية لصاعقة جوية في أوروبا

#

السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر

#

إقلاع أول رحلات مصر للطيران لنقل ضيوف الرحمن

#

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

مصر للطيران

قنصل مصر في شنغهاي

هانجو

شارك قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي أحمد عبدالعزيز مصطفى في مراسم تشغيل خط طيران "القاهرة – هانجو" واستقبال أول رحلة لشركة مصر للطيران إلى المدينة في 29 نوفمبر 2019، وبمشاركة مُمثلين عن السلطات الصينية المعنية.

وصرح قنصل مصر العام في شنغهاي أن القنصلية عملت خلال الفترة الماضية على تشغيل هذا الخط في إطار خطة شركة مصر للطيران للانتشار في المدن الصينية المختلفة، موضحًا أن برنامج خط الطيران الجديد سوف يتضمن رحلتين أسبوعيًا، وأن شركة مصر للطيران خصّصت للرحلة طائرات من أحدث طرازات أسطولها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «إسلام خليل» يكشف سبب وفاة شعبان عبد الرحيم
» البرلمان العربي: الإمارات نموذج مثالي على أن الاتحاد قوة
» السيسي يرحب بتعزيز العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى
» القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة
» تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة
» السيسي: "بحلم نخش العالمية"
» شاهد..إليسا تحرج أحد معجبيها في حفلها بكندا
» «إسلام خليل» ينعى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,7 مليار جنيه في نوفمبر
» صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما
» "الأزهر للفتوى" يحذر من جريمة الانتحار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس