» البرلمان العربي: الإمارات نموذج مثالي على أن الاتحاد قوة

03 ديسمبر 2019 - 01:05 م

هنأ اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، قادة وشعب وحكومة الإمارات بحلول العيد الـ 48 لذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت وقد اتخذت هذه الدولة الفتية مكانتها العربية والإقليمية والدولية كنموذج مثالى علي أن الاتحاد قوة، وأن القيادة الرشيدة والتخطيط الناجح المدروس والإدارى الذكي لموارد الدولة وتسخير إمكاناتها لخدمة شعبها لابد وأن يأتي ثماره المرجوة بأسرع ما كان متوقع.

أضاف الجمال أن الخطوة العملاقة التي اتخذها حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله مع أشقائه حكام الإمارات الأخرى لتوحيد بلادهم في دولة واحدة أصبحت نموذجا يحتذى به في السياسة والاقتصاد والتجارة والتنمية والثقافة والعلم لتحقيق حلم عربي على أرض الواقع .

تابع الجمال أنه كان للدور الرائع لخلفاء الآباء المؤسسين الشيخ محمد بن زايد وأشقائه والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استمرار المسيرة الناجحة والحفاظ على وحدة وقوة دولتهم بل ورفع مستوى الطموحات والأحلام بما يتناسب مع العصر الحديث فى كافة المجالات.

أوضح الجمال أنه إذا كان الشعب الأماراتى يحتفل بهذه الذكرى العطرة فإن أشقاؤنا المصريين بحتفون ويحتفلون بها أيضًا لما للشعبين من روابط وثيقة وعميقة .