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السفارة المصرية تشارك في البازار السنوي الخيري في التشيك

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شاركت سفارة جمهورية مصر العربية في براج في البازار السنوي الخيري لدعم المنظمات الخيرية في التشيك، حيث افتتحت البازار حرم رئيس وزراء التشيك والتي قامت بزيارة الجناح المصري وأعربت عن السعادة والتقدير لما تم تقديمه من معروضات مصرية لتعريف المواطن التشيكي بالحضارة الفرعونية القديمة ولتنشيط السياحة إلى مصر.

واستقبل السفير سعيد هندام سفير مصر لدى جمهورية التشيك في الجناح المصري وزير الخارجية التشيكي توماش بتريتشيك، والذي أعرب من جانبه عن سعادته بالمشاركة المصرية في البازار.


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