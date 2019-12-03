السيسي: بتصحوا الساعة كام علشان تشتغلوا

03 ديسمبر 2019 - 12:48 م





طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بالاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى العمل، قائلا: "هي الناس بتصحى الساعة كام،في المكان اللي إحنا فيه ده مدينة دمياط للأثاث، والله 5 ونص الصبح كفاية على الساعة 12 الظهر تبقى اشتغلت 6 ساعات ونص".



وأضاف " السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشاريع قومية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، "لو المواطن راح شغله على الساعة 10 الصبح يدوبك على الساعة 12 يبقى اشتغلت بتاع 3 ساعات، وبعدها تتغدى أو تفطر وبعد كده تيجي الساعة 5 يبقى خلصت".



وتابع: "لو الإنسان بدأ شغله الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 6 المغرب يبقى اشتغل 12 ساعة، وهنقول هياخد ساعة غذاء في النص هيبقوا 11 ساعة عمل، وده مناسب.



وأكمل الرئيس السيسي:"إحنا مغيرناش كتير في تطوير الأثاث بمدينة دمياط، كانت الفكرة اللي معمولة إن احنا مركز للتطوير علشان نزيد من الإنتاج ونصدر للعالم ونفيد مصر بها، يعني في دول كثير في العالم بتروح دولة واحدة علشان نجيب منها كل حاجة.. أوعوا تفكروا إن الناس ديه حققت الكلام ده وهي نايمة".

