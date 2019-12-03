» القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الاجتماعى، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة من الأسر الأكثر احتياجاً من محافاظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية .

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الاجتماعى، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة من الأسر الأكثر احتياجاً من محافاظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية .