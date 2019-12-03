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القوات المسلحة تنظم حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة

الحياة السياسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

المحرر العسكري

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القوات المسلحة

حفل زفاف

فتيات

جماعي

الأكثر احتياجا.


فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الاجتماعى، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية حفل زفاف جماعيا لـ (50) شابا وفتاة من الأسر الأكثر احتياجاً من محافاظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية .


وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعى بحضور أكثر من (1000) مدعو من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين ، ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت فى حفل الزفاف .


وأعرب الحضور عن شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج .


حضر الحفل قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة .

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