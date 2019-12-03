تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبد الرحيم

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عاجل .. وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

وفاة

شعبان عبد الرحيم

المعادي العسكري

الساعات الاخيرة

صدم جمهور الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، بنبأ وفاته صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.
وآخر مشهد سيتذكره جمهور شعبان عبد الرحيم، هو الظهور الأخير  بالجلوس على كرسي متحرك في حفل أحياه في السعودية ضمن موسم الرياض.
وظهر شعبان على  الكرسي بعد إصابته بكسر في قدمه مع تركيب شرائح ومسامير، ما دون ذلك، لم يكن الفنان الراحل يعاني من أي أزمات صحية، لكنه خلال الساعات القليلة الماضية، شعر بوعكة صحية بسيطة، ونقله نجله "عصام" إلى مستشفى المعادي العسكري ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.


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