بعد وفاته.. شعبان عبد الرحيم يتصدر تريند "تويتر"

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شعبان عبد الرحيم
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وفاة

شعبان عبد الرحيم

تريند

تصدر خبر وفاة المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، مؤشرات البحث في "تويتر"، حيث تناقلت أكبر المواقع في الوطن العربي خبر الوفاة .

وقد توفي فجر اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك في مستشفى المعادي العسكرى وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 62 عاما.

وكان آخر ظهور للفنان شعبان عبد الرحيم، على كرسي متحرك خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

في المقابل، كان قد خرج شعبان عبد الرحيم عن صمته ليوضح سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدًا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.



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