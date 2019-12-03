  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
السيسي

السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

الحركة الوطنية: شعبان عبد الرحيم بطل الخروقات الانتخابية

عاجل .. وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

طالب هندسة المنتحر

مفاجأة مدوية عن طالب هندسة المنتحر

وزارة المالية الفلسطينية

48 بليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال

نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن

برلماني يقدم طلب إحاطة لوجبة تكلفتها 40 ألف جنيه بشركة حكومية

الدول النامية

إحصائية صادمة.. 821 مليون جائع في العالم.. وإهدار مليار طن طعام

ام كلثوم وأحمد فؤاد نجم

«كلب الست» القصيدة التي أغضبت كوكب الشرق من الفاجومي

جيمي كارتر

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق إلى المستشفى

حكام مباريات الغد بمسابقة الدورى الممتاز

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سد النهضة

السودان يقدم حلولا جديدا لأزمة سد النهضة

السيسي: أنا ووزير الكهرباء بنتخانق مع بعض

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السيسي: هنصدر الكهرباء للعالم

#

«السيسي» يناقش تحديث المنظومة العسكرية مع ألمانيا

#

اتصال هاتفي لـ "ميركل" لبحث الأزمة الليبية مع الرئيس السيسي

#

توجيهات عاجلة من «السيسي» للحكومة بشأن هذا الأمر

إفتتاح

الكهرباء

السيسي

دمياط



كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي،عن مبلغ مالي قيمته 1.3 مليار جنيه، صرفته الدولة لمعالجة النمو العشوائي وإنشاء كابلات جهد عالي، مشيرا إلى أن تكلفة البناء العشوائي أكبر على الدولة من البناء المخطط والمستقر.

وأضاف السيسي،خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط،أن تكلفة إنشاء الكابلات الأرضية، تمثل 10 أضعاف الكابلات العادية.

 وتابع الرئيس السيسي: "أنا والدكتور شاكر بنتخانق مع بعض علشان بيقولي أنا عايز 30 مليون جنيه في كيلو الكابلات الأرضية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 4,7 مليار جنيه في نوفمبر
» صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما
» "الأزهر للفتوى" يحذر من جريمة الانتحار
» البنك الأوروبي يشيد بالاقتصاد المصري
» تدخين الحشيش بانتظام يسبب سرطان الخصية
» الديوان الملكي السعودي يوجه بعلاج هذا الفنان بشكل عاجل
» وزيرة الصحة: إطلاق 65 قافلة طبية مجانية حتى منتصف ديسمبر
» الرئيس يفتتح عددًا من مشروعات التنمية في دمياط اليوم
» القيعي: هذا الشخص سيرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم
» كم عدد زيجات مديحة يسري .. وسر وفاة ابنها الوحيد
» وفاة مذيعة LTC بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس