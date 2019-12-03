السيسي: أنا ووزير الكهرباء بنتخانق مع بعض

03 ديسمبر 2019 - 11:58 ص





كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي،عن مبلغ مالي قيمته 1.3 مليار جنيه، صرفته الدولة لمعالجة النمو العشوائي وإنشاء كابلات جهد عالي، مشيرا إلى أن تكلفة البناء العشوائي أكبر على الدولة من البناء المخطط والمستقر.



وأضاف السيسي،خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط،أن تكلفة إنشاء الكابلات الأرضية، تمثل 10 أضعاف الكابلات العادية.



وتابع الرئيس السيسي: "أنا والدكتور شاكر بنتخانق مع بعض علشان بيقولي أنا عايز 30 مليون جنيه في كيلو الكابلات الأرضية".

