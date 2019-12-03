» البنك الأوروبي يشيد بالاقتصاد المصري

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الاقتصاد المصري

وزير السياحة

البنك الاوربي

أبرز التقرير الانتقالي "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" للعام 2018/2019 والذي يصدر سنويًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، في الجزء الخاص بتقييم أداء الدول، أهم الإنجازات التي حققتها مصر ، وقد صدر التقرير هذا العام تحت عنوان "حوكمة أفضل...اقتصاديات أفضل" ‏Better Governance. Better Economies ”" .

وقد سلط التقرير الضوء على أهم الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصرى في العام المالى 2018-2019، ومنها استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5%، وأبرز التقرير، في الجزء المخصص لتقييم الأداء في جمهورية مصر العربية، الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، ما أدى إلى زيادة القدرة التنافسية والجاذبة لمصر عالميا، مشيرا إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر التنافسية للسفر والسياحة وفقًا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2019، كما أشار إلى أن مصر حصلت على جائزة الريادة الدولية في السياحة لعام 2019 من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC وذلك تقديرا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة، وأشار إلى قيام المملكة المتحدة برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ ، كما استطاعت السياحة المصرية تحقيق رقم قياسي في الإيرادات السياحية التي بلغت 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، وأشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة والتي أدت الى هذا التقدم الكبير في هذا القطاع.

من ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن هذا التقرير المهم يبرز اهتمام المؤسسات الدولية بتجربة الإصلاح الهيكلي التي قادتها وزارة السياحة والتي أصبحت مثالاً يحتذي به لدول أخرى كما جاء في تقارير سابقة لمنظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر.WTTC

وقد استعرض التقرير برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، كمثال ناجح للحوكمة من خلال صياغة إطار للسياسات العامة الشاملة والمتماسكة والمتسقة، وذلك لتحقيق رؤية واضحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع وبما يتماشى مع الاتجاهات الدولية، وأشار التقرير الى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور هى الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، والترويج والتنشيط، البنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.

وأوضح التقرير أن السياحة تمثل أكثر من 15% من الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي لمصر، وأن القطاع الخاص كان له دورا أساسيا في ذلك، حيث أنه يمثل 98% من قطاع السياحة المصرى، كما ساهمت إيرادات السفر والسياحة بنسبة 51.5% من إجمالي الصادرات الخدمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أن النتائج التي أبرزها هذا التقرير تعكس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، كما تعكس أهمية الإصلاحات الهيكلية ولاسيما ما تحقق على أرض الواقع في قطاع السياحة المصرى، مؤكدة أنه بالرغم من أن الاصلاح الهيكلى يكون دائما هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى تقف حائلا أمام إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، وهذا ما قمنا به في وزارة السياحة.

ولفتت إلى أن نتائج هذا التقرير المهم تؤكد أن قطاع السياحة يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.

الرابط الخاص بهذا التقرير:

https://2019.tr-ebrd.com /


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