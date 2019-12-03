إحصائية صادمة.. 821 مليون جائع في العالم.. وإهدار مليار طن طعام

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متابعات - أمينة عبد العال

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بالرغم من أن الأرض غنية بالمنتجات الزراعية المتنوعة إلا أنه يوجد 14 ألف شخص يموت يوميًا من الجوع، وهناك 821 مليون شخص يعانون من الجوع، يأتي ذلك في الوقت الذي يهدر ثلث جميع المواد الغذائية المنتجة علي مستوي العالم والتي تفقد في مرحلة ما بعد الحصاد وحتى البيع بالتجزئة لتصل إلى ما يعادل مليار و300 مليون طن.

ومن المتوقع أن يصل الفقد في أفريقيا والشرق الأوسط  إلى 250 كيلو جرام للفرد الواحد أي ما يعادل 60 مليار دولار أمريكي سنويا،  حسبما نشرت منظمة الأغذية والزراعة" الفاو" التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، وبثته قناة "الغد".

وأشار التقرير إلي أن إهدار الغذاء له تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة في الدول النامية التي تعتمد علي الواردات العالمية.

 ولتفت التقرير إلى أن الفقد قد يكون بسبب عدم مطابقة السلعة للمواصفات من حيث الشكل والحجم أو الوزن ويتم إزالتها بالرغم من كونها جيدة وطازجة.

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