السودان يقدم حلولا جديدا لأزمة سد النهضة

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وكالات- الدويني فولي

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خيارات

تقدم السودان في اليوم الأول لاجتماعات سد النهضة التي تستضيفها القاهرة، بخيارين لتجاوز الأزمة، وسط حضور على مستوي وزراء الري والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا.

وحسب صحيفة المشهد السوداني، قال ياسر عباس وزير الري السوداني، إن الاجتماع ركز علي المحادثات التقنية والمخاوف المتبادلة لتمهيد الطريق لمحادثات مثمرة.

وأضاف عباس: "اقترحنا خيارين لكي تكون هذه المحادثات بناءة، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، ولكن علينا ضبط اللغة التي استخدمت وذلك لكي تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح".

وعن الخيار الثاني قال عباس فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث، مثل التشغيل الطويل الأمد، ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة، وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضًا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد".

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