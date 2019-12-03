هل المنتحر كافر؟ الإفتاء ترد

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حسم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول تكفير المنتحر بعد قضية "طالب هندسة المنتحر" قائلاً: "المنتحر ليس كافرًا"، حسب قوله.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً: "إنه ليس من حق أحد تكفير المنتحر"، لافتًا إلى أن مسألة تكفير المنتحر نوع من أنواع الضغط على الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية.

وأكد أن الدولة تعاني من مشكلة الاستفزاز الديني، عبر استخدام التيارات المتشددة، معقبًا: "المتشددون يقولون للناس نحن متأكدون من فتوى أن المنتحر كافر، ما يدفع المنتحر لإثبات العكس".

وتابع: "فتوى الاستفزاز إن المنتحر كافر تؤدي إلى تجاوز الشخص المسألة والحاجز النفسي والديني بينه وبين فكرة الانتحار، فيقول الشخص إن الله أرحم من المتشدد ولن يقبل بالكآبة والتعب الذي أعاني منه ولن يعذبني هذا العذاب، فيُقدم عليه".

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