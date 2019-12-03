انتحار لبناني بسبب الديون يثير ضجة على مواقع التواصل

03 ديسمبر 2019 - 09:24 ص

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب بعد أن أقدم المواطن اللبناني ناجي الفليطي 40 عامًا، علي الانتحار بعد أن عجز عن توفير النفقات لأبنائه وبعد أن تراكمت عليه الديون على المحال التجارية التي يقوم بالشراء منها لتصل إلى 460 دولار.

يذكر أن ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يبلغ معدل البطالة 30% والخطر أن يزيد الانهيار الاقتصادي هذا المعدل حسب إعلان البنك الدولي، خاصة مع غياب الحكومة.

جدير بالذكر أن لبنان تشهد تظاهرات منذ 17 أكتوبر اعتراضًا على أداء السلطة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وقلة فرض العمل.