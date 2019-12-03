  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:57 ص
بحث متقدم
احمد فؤاد نجم

أحمد فؤاد نجم يروي علاقته بجميلة بوحريد

على رأسها مصر.. رعاية دولية لتهدئة طويلة الأمد في غزة

على رأسها مصر.. رعاية دولية لتهدئة طويلة الأمد في غزة

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "أنا خايف على بلدي"

الأمير متعب بن عبد العزيز

المغامسي يكشف مفاجأة عن "الأمير" متعب قبل رحيله

اللبناني المنتحر

انتحار لبناني بسبب الديون يثير ضجة على مواقع التواصل

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صلاح

غضب عارم من جماهير ليفربول بسبب ما حدث لصلاح أمس

كارتيرون

كارتيرون يطلب ضم مدافع الأهلي للزمالك

فريق الأهلي

كينو ونجم الجزائر ينتقلان إلى الأهلي

هيثم أحمد زكي

أخو هيثم أحمد زكي يكتشف مفاجأة صادمة أثناء تسلمه الميراث

انتحار لبناني بسبب الديون يثير ضجة على مواقع التواصل

عرب وعالم

اللبناني المنتحر
اللبناني المنتحر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"قبلة ساخنة" لمراسلة "سكاي نيوز" اللبنانية على الهواء

#

فيديو لطالبات جامعة القاهرة يثير ضجة على مواقع التواصل

#

إطلاق النار على ممثل مصري في مكان حساس

#

فنان شهير يثير الجدل برقصة فى "الحمام"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب بعد أن أقدم المواطن اللبناني ناجي الفليطي 40 عامًا، علي الانتحار بعد أن عجز عن توفير النفقات لأبنائه وبعد أن تراكمت عليه الديون على المحال التجارية التي يقوم بالشراء منها لتصل إلى 460 دولار.

يذكر أن ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يبلغ معدل البطالة 30% والخطر أن يزيد الانهيار الاقتصادي هذا المعدل  حسب إعلان البنك الدولي، خاصة مع غياب الحكومة.

جدير بالذكر أن لبنان تشهد تظاهرات منذ 17 أكتوبر اعتراضًا على أداء السلطة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وقلة فرض العمل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس يفتتح عددًا من مشروعات التنمية في دمياط اليوم
» القيعي: هذا الشخص سيرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم
» كم عدد زيجات مديحة يسري .. وسر وفاة ابنها الوحيد
» وفاة مذيعة LTC بعد صراع مع المرض
» ظهور بطلة مسلسل "ونيس" بالحجاب بعد اختفاء لسنوات
» نجم الزمالك: مقدرش أهرب من الزمالك زي الباقيين لأن هو اللي مربيني
» الدولار ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين
» محامي "النقاز" يكشف تفاصيل رحيل اللاعب من الزمالك
» بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس
» صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل
» بوتين يصادق على قانون يوسّع توصيف "العميل الأجنبي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس