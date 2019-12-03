المغامسي يكشف مفاجأة عن "الأمير" متعب قبل رحيله

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كشف الداعية السعودي صالح المغامسي خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة عن حقيقة لقاء جمعه بالأمير السعودي الراحل متعب بن عبد العزيز.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر: "زرتُ الأمير متعب - رحمه الله - في المستشفى قبل سنوات في بداية  مرضه، وكان المصحف قريبًا منه، فأظهرتُ فرحي بذلك ، فقال لي: ( لا خير فينا إنْ لم يكن القرآن قريباً منّا)، مضيفًا: "فاللهم اغفر لعبدك متعب بن عبدالعزيز وارحمه وعافه واعفُ عنه".

يذكر أن  المملكة العربية السعودية،  كانت قد أعلنت أمس وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وسيتم تشييع جثمان الأمير متعب بن عبد العزيز، اليوم  الثلاثاء من المسجد الحرام بعد صلاة العشاء في مكة المكرمة.


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