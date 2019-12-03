رسميًا.. مدرب الأهلي الأسبق مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

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كارتيرون

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الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

المصريون ـ متابعات

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أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.
هذا ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.
ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة غدا الثلاثاء.
هذا وكان مجلس إدارة نادي الزمالك إقد قرر قالة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من تدريب الفريق بعد الخسارة بثلاثية أمام مازيمبي، السبت الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقاد «ميتشو» الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، انتصر في 8 وتعادل مرة وخسر في 4 مرات، كما توج مع الزمالك بلقب كأس مصر بعد الانتصار على بيراميدز بنتيجة 3/0، وخسر كأس السوبر أمام الأهلي.

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