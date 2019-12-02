» صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل

02 ديسمبر 2019 - 10:50 م

حصل المصري محمد صلاح نجم فريق كرة القدم الأول بليفربول الإنجليزي، الإثنين، على المركز الخامس في جائزة أفضل لاعب في العالم التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.



كما حل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر في ترتيب أفضل لاعب في العالم.

ولم تعلن المجلة عن ترتيب أول أربع مراكز، واكتفت بإعلان تتويج ميسي بالجائزة بعد منافسه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وثنائي ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرغيل فان ديك والسنغالي ساديو ماني.

وحل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز السادس، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول سابعًا، والمتوج بجائزة أفضل حارس مرمى.