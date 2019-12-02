بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السيارات

02 ديسمبر 2019 - 10:20 م

أكد الكاتب الصحفي محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدى"، إن تصريحات الرئيس السيسي حول الفشل في جذب الاستثمارات لقطاع السيارات لا يلوم بها الحكومة أو المسئولين عن سوق السيارات فقط، بل يلوم أيضًا القائمين على قطاع السيارات أنفسهم؛ لأنهم فشلوا في إقناع المستثمرين بالاستثمار في مجال السيارات.



وأوضح "شتا"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الوكلاء يبالغون في أرباحهم بنسبب تتراوح بين 30لـ 100%، وأن الشركات لم تقدم على التخفيضات بعد تراجع الدولار الا مؤخرًا.



ولفت إلى أن التخفيضات على مدار الأشهر الماضية في أسعار السيارات من المفترض أن تتأثر بتراجع الجمارك ومع زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن هذه الـحداث لم يشعر بها المستهلك؛ لأن الوكلاء رفعوا أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه قبل تعويم الجنيه بيوم بنسب وصلت لـ 100%، ولم ينتظروا ردة فعل السوق.

