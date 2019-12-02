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العفو الدولية: سقوط 208 قتلى في احتجاجات إيران

عرب وعالم

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

المصريون ووكالات

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إيران.. سقوط أول قتيل فى احتجاجات الوقود

أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، سقوط 208 قتلى على الأقل، في الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي، تنديدا بارتفاع سعر الوقود.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة حول الاحتجاجات التي شملت العديد من المدن الإيرانية عقب رفع السلطات سعر الوقود، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكر البيان، سقوط 208 قتلى على الأقل في الاحتجاجات، وأن عدد القتلى يمكن أن يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن.
ونقل البيان عن فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، قوله إن "هذا الرقم المروع لعدد القتلى يظهر عدم احترام السلطات الإيرانية لحياة الإنسان".
وأردف: "نطلب مساعدة المجتمع الدولي في التمكن من محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين في البلاد، بعدما أظهرت السلطات الإيرانية عدم رغبتها في التحقيق حول استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتلهم".
وذكر البيان، أن مدينة شهريار القريبة من العاصمة طهران، شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى، حيث قدر بالعشرات.
وكانت المنظمة قد أعلنت الجمعة الماضية، سقوط ما لا يقل عن 161 قتيلا، في الاحتجاجات المنددة برفع سعر الوقود.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت في إيران، احتجاجات استمرت لعدة أيام، تنديدا برفع سعر الوقود، بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم طهران "أطرافا خارجية"، بالسعي للإخلال بالنظام العام. -

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