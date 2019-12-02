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نشأت الديهي: "السيسي" أبطل مفعول الدولة العثمانية الجديدة

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السيسي
السيسي

الطيب حسين

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السيسي

نشات الديهى

الديهى

الدولة العثمانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحرب القادمة بين الدول هي معركة الغاز.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن مصر بدأت في التوصل للعديد من اكتشافات الغاز عقب اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، ولكن أعداء مصر لن يتركوها.

وتابع، أن تركيا تكره مصر، والإدارة التركية الحالية تعادي مصر، وهذا مبرر ومفهوم لوجود أطماع لديهم للسيطرة على الدولة المصرية، ورغبة تركية في احتلال مصر من خلال الإخوان مثلما حدث مع ليبيا، فما حدث في ليبيا انتهاك عرض، معقبًا: "السراج سلم أردوغان ليبيا تسليم مفتاح"، مشددًا على أن أردوغان يحاول إعادة احتلال الدول العثمانية للدول العربية من جديد، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجوده في المشهد في 30 يونيو أبطل مفهوم الدولة العثمانية الجديدة.


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