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أمير مرتضى يتفق مع مدرب الأهلي الأسبق لخلافة «ميتشو»

الرياضة

أمير مرتضى
أمير مرتضى

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المصريون

الزمالك

امير مرتضى

الفرنسي كارتيرون

توصل أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، لخلافة الصربي ميتشو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن وصول «كارتيرون» إلى مصر غدًا الثلاثاء، لعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم موقفه بشأن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، قرر إقالة ميتشو، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، كان آخرها الهزيمة المُذلة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون قاد الأهلي في الموسم الماضي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، قبل الهزيمة أمام الترجي التونسي في الملعب الأوليمبي برادس.

وصبت جماهير الزمالك غضبها الشديد على أمير مرتضى خلال الساعات القلية الماضية بعد التخبط الذي ضرب صفوف الفريق عقب فسخ التونسي حمدي النقاز تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال الفترة السابقة.


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