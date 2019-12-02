» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة فريقه لمباراة بني سويف، غدًا الثلاثاء، في دور الـ32 لكأس مصر.

وتضم القائمة 18 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - حسين السيد - سعد سمير - محمود وحيد - ياسر إبراهيم.

الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - عمار حمدي - وليد سليمان - حسين الشحات - جيرالدو - أحمد الشيخ.

الهجوم: صلاح محسن - مراون محسن - وليد أزارو.


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