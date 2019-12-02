شاهد.. نجاة فنانة شهيرة من الموت بأعجوبة بسبب«المكياج»

02 ديسمبر 2019 - 05:41 م

تعرضت الممثلة الكويتية نورا محمد، إلى حادث بسيارتها أدى إلى تهشيمها فيما أصيبت الفنانة بعدة إصابة لكنها نجت من الموت بأعجوبة نظرًا لقوة الحادث.

وأوضحت الفنانة نورا محمد من خلال مقطع فيديو نشرته وهي تبكي وتكشف ما حدث لها، أنها كانت تضع مكياج أثناء قيادتها السيارة ما أدى إلى تصادمها بحافلة.

وأشارت الفنانة إلى أن سيارتها قد تحطمت، وأنها كانت في طريقها إلى أحد مواقع التصوير، موضحة أن يديها قد احترقا جراء الحادث، كما تحطم الجزء الأمامي من السيارة.

